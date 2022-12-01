Макрон предрек «раскол Запада» из-за нового закона в США

FT: президент Франции Макрон увидел «раскол Запада» в будущем из-за закона США о климате

Президент Франции Эммануэль Макрон предрек «раскол Запада» из-за нового закона об инфляции и климате (Акт о снижении инфляции, The Inflation Reduction Act, IRA), принятом в США. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Меры последних нескольких месяцев, в частности IRA, — это меры, которые расколют Запад. <...> Нам необходимо координировать и повторно синхронизировать наши политические программы», — высказался французский лидер.

Опасения Макрона и Европы в целом связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки зеленого бизнеса США. Закон должен вступить в силу 1 января, он предусматривает сокращение налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. В Европе уверены, что закон побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять людей «покупать все американское».

30 ноября Макрон прибыл с официальным визитом в США. В ближайшие дни французский президент встретится с американским коллегой Джо Байденом, с которым обсудит Акт о снижении инфляции. По данным France24, Макрон попытается уговорить Байдена смягчить закон. «Я думаю, что он противоречит нормам Всемирной торговой организации и является недружественным», — прокомментировал принятие IRA французский лидер.

