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09:21, 1 декабря 2022Из жизни

Внучка Ельцина рассталась с футболистом Смоловым

StarHit: внучка Ельцина Юмашева рассталась с футболистом Смоловым, несмотря на помолвку

Фото: @smolovfedor_10

Российский футболист Федор Смолов расстался с Марией Юмашевой — внучкой первого президента России Бориса Ельцина. С таким предположением выступило издание StarHit.

Автор заметил, что 20-летняя девушка удалила все совместные фотографии со спортсменом в соцсетях. При этом в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Юмашевой появились снимки, на которых ее обнимает другой мужчина.

На фоне сообщений о разрыве пары StarHit вспомнил высказывание футболиста в одном из интервью.

«Женщины в целом мешают. Все проблемы из-за них. Лучше год без секса, чем год без голов — это 100 процентов. Такого воздержания у меня не было, но придется попробовать, если опять перестану забивать», — сказал Смолов.

В январе 2020 года сообщалось, что Смолов сделал предложение Юмашевой. 29-летний игрок планировал дождаться совершеннолетия девушки, которой на тот момент исполнилось 17 лет. Уточняется, что в планах пары было сыграть свадьбу в 2021 году на острове Сент-Барт в Карибском море.

Марина Совина
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