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13:14, 1 декабря 2022Спорт

Вратарь сборной Польши проспорил Месси 100 евро и отказался платить

Польский вратарь Войцех Щенсны проспорил Лионелю Месси 100 евро и отказался платить
Wojciech Szczesny and Lionel Messi

Wojciech Szczesny and Lionel Messi . Фото: Han Yan / Globallookpress.com

Польский вратарь Войцех Щенсны проиграл спор аргентинскому форварду Лионелю Месси. Об этом голкипер рассказал The Athletic.

Щенсны поделился, что поспорил с аргентинцем после столкновения с ним в первом тайме матча 30 ноября. «Я сказал ему, что могу поставить 100 евро на то, что рефери не даст пенальти. Так что я проиграл пари Месси», — посетовал поляк. Он добавил, что отказывается платить форварду, и отметил, что не знает, разрешено ли заключать пари на чемпионате мира.

В итоге арбитр назначил пенальти, который Месси не реализовал. Таким образом, футболист повторил антирекорд 1966 года по незабитым пенальти на чемпионатах мира. Аргентинец не смог забить в двух из трех случаев.

30 ноября сборные Аргентины и Польши встретились в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды. Обе сборные вышли в плей-офф.

Дарья Коршунова
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