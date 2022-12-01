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11:23, 1 декабря 2022Спорт

Месси повторил антирекорд 1966 года на чемпионате мира

Лионель Месси повторил антирекорд 1966 года по незабитым пенальти на чемпионатах мира

Фото: Sebastian EL-SAQQA / Globallookpress.com

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил антирекорд 1966 года на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает OptaJose в Twitter.

На мундиале в Катаре форвард два раза исполнял пенальти. В матче против Польши (2:0) ему не удалось поразить ворота соперников. Однако ранее, в игре с Саудовской Аравией (1:2), аргентинец реализовал пенальти.

Всего на чемпионатах мира Месси трижды бил пенальти. На мировом первенстве-2018 в России он не смог исполнить штрафной удар в матче против сборной Исландии (1:1).

Таким образом, Месси повторил антирекорд по нереализованным пенальти на ЧМ, не считая серии одиннадцатиметровых ударов. Последний раз такой результат среди игроков, исполнявших штрафной несколько раз, показывал Асамоа Гьян из сборной Ганы, два из четырех ударов которых не достигли цели.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф мундиаля-2022 с первого места в группе C. Команда набрала шесть очков.

Дарья Коршунова
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