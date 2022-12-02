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22:58, 2 декабря 2022Бывший СССР

Жителям Киева пообещали бесплатный проезд в случае блэкаута

Мэр Киева Кличко пообещал бесплатный проезд в случае полного отключения электричества
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал жителям города бесплатный проезд в общественных автобусах в случае блэкаута. Об этом он сообщил в Telegram.

Как пояснил Кличко, если вследствие ударов по энергосистеме Украины в городе полностью пропадет электричество, то на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, а проезд в них будет бесплатным. При этом подземные станции метро будут работать в качестве пунктов временного пребывания и как укрытие.

Кличко заверил, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и обладают генераторами. Также на автономных источниках питания в городе будут продолжать работу отдельные торговые сети, рынки, магазины и торговые центры.

Ранее Виталий Кличко допустил, что город может остаться без тепла и воды до самой весны в том случае, если лишится отопления хотя бы на один день. При этом эвакуация города в таком случае не планируется, поскольку нет гарантии того, что в других регионах ситуация окажется лучше.

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Марина Совина
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