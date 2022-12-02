Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение с 3 по 5 декабря

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности — Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове с 3 по 5 декабря из-за сильного ветра до 22 метров в секунду. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 3 декабря, в течение суток 4 и 5 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили жителей и гостей полуострова о повышении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

В ноябре российская тревел-блогерша, часто путешествующая по стране, посетила вагон-ресторан в поезде в Крым и рассказала, почему там не стоит обедать.

