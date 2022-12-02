РПЦ отреагировала на меры против УПЦ

В РПЦ заявили, что принятые СНБО Украины меры против УПЦ говорят об утрате здравого смысла

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что меры, принятые Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией, говорят об утрате здравого смысла. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Законопроект попирает не только нормы права, например, статьи 18 Всеобщей декларации прав человека, в которой утверждается "свобода исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов", но и указывает на утрату остатков здравого смысла», — резюмировал представитель РПЦ, реагируя на утвержденный ранее документ.

Легойда заявил, что такое решение предполагает подготовку к полному запрету канонической Украинской православной церкви на территории страны, и подчеркнул, что УПЦ всегда молилась за мир и поддерживала свой народ и украинское государство. По его убеждению, цель и суть ограничительных мер — нарушение свободы совести, а верующие и священники могут стать разменной монетой в политических играх.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

Из документа следует, что в течение двух месяцев правительство Украины внесет в Верховную Раду законопроект со списком религиозных организаций, которые не могут продолжать деятельность на территории страны из-за их аффилиации «с центрами влияния в Российской Федерации».

Позже сообщалось, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников УПЦ. Список попавших под рестрикции лиц официально обнародован не был.