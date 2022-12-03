Шлеменко высказался о поражении от Исмаилова
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о поражении от соотечественника Магомеда Исмаилова. Его слова приводит «Чемпионат».
«Как минимум на равных мы дрались. Хочу попросить прощения. Я сделал все, что мог. Буду еще тренироваться, драться. Немного не хватило», — сказал спортсмен. Он также заявил, что хотел бы провести с Исмаиловым бой-реванш.
Ранее 3 декабря Шлеменко уступил Исмаилову на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Бой продлился пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. Спортсмены сразились за специальный пояс RCC.
36-летний Исмаилов в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел три поражения, еще один поединок с его участием закончился ничьей. В активе 38-летнего Шлеменко 61 выигранный бой при 15 поражениях и одной ничьей.