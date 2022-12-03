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14:01, 3 декабря 2022Мир

Захарова уличила ООН в сокрытии сексуального рабства беженок из Украины в Европе

Представитель МИД Захарова: ООН молчит о сексуальном рабстве беженок из Украины в Европе
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Организация Объединенных Наций (ООН) замалчивает насилие над беженками из Украины и их попадание в сексуальное рабство. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, бывшая омбудсмен Украины Людмила Денисова, а также спецпредставитель генерального секретаря ООН Прамила Паттен по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта обвиняли военных ВС России в сексуальном насилии против украинских женщин.

Позднее Денисова призналась, что солгала, чтобы «убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию», уточнила представитель МИД России. Она отметила, что и Паттен призналась в том, что не владеет достоверной информацией о том, что российские военные якобы используют препарат «Виагра» для изнасилования украинок.

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«А между тем реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. Совсем как в фильме "Лиля навсегда"», — написала Захарова.

Она добавила, что заявление активно распространяли местные издания, но ни Киев, ни международное сообщество на них не отреагировали. Захарова считает, что ООН и другие «правочеловеческие структуры» молчат, так как привлекать внимание к гуманитарной проблеме не в их правилах.

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Сергей Истомин
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