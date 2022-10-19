Сообщение о снабжении российских солдат «Виагрой» оказалось недостоверным

Информация об использовании военными РФ «Виагры» для изнасилований оказалась недостоверной

Сообщение о том, что российским солдатам, участвующим в специальной военной операции на Украине, выдают «Виагру» для изнасилования украинок, оказалось недостоверным.

Специальный представитель по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамила Паттен заявила, что сексуальное насилие в отношении украинок — это военная стратегия России, а доказательством этого является введение лекарств для улучшения сексуальных возможностей. «Когда вы слышите, как женщины свидетельствуют о российских солдатах, оснащенных "Виагрой", это явно военная стратегия», — сказала дипломат, ее цитирует The New York Post.

Сообщения о том, что солдатам выдают виагру для организации массовых изнасилований, появились еще в 2011 году во время гражданской войны в Ливии. Об этом говорила бывший представитель США при ООН Сюзан Рисс. Тогда эта информация не нашла подтверждения.

Сообщение об использовании российскими военными виагры в ходе спецоперации на Украине прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В целом все это напоминает лживые и провокационные заявления до недавнего времени уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие. В итоге, как мы помним, Людмила Денисова была уволена киевским режимом за ее грубую антироссийскую ложь, которой она вводила в заблуждение все международное сообщество», — отметила дипломат.

Кроме того, ранее стало известно, что производитель «Виагры» больше не поставляет лекарство в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Заявление Паттен о том, что российским солдатам выдают «Виагру» для изнасилования украинок, широко распространилось в зарубежных СМИ. В частности, об этом написали Marca, Business Insider и Hindustan Times.