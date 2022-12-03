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17:47, 3 декабря 2022Спорт

Названа символическая сборная группового этапа ЧМ

WhoScored включил Месси, Мбаппе и Фернандеша в символическую сборную группового этапа ЧМ

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Статистический портал WhoScored назвал символическую футбольную сборную мира по итогам группового этапа чемпионата мира в Катаре. Список футболистов опубликован на официальном сайте.

В число лучших нападающих включили аргентинца Лионеля Месси с оценкой 7,87, а также французов Антуана Гризманна (7,73) и Килиана Мбаппе (7,84). Среди полузащитников выделили бразильца Каземиро (7,89), португальца Бруну Фернандеша (8,36) и Френки де Йонга (7,75), представляющего Нидерланды. В число защитников попали игрок сборной Марокко Ашрафу Хакими (7,51), камерунец Жан-Шарль Кастеллетто (7,71), Харри Магуайр (7,43) из команды Англии и Тео Эрнандес (7,98), играющий за Францию. Вратарем символической сборной стал поляк Войцех Щенсный, получивший оценку 8,22.

2 декабря определились все пары плей-офф чемпионата мира в Катаре. Первыми в борьбу вступят сборные Нидерландов и США, которые встретятся 3 декабря в 18.00 по московскому времени. Позднее, в 22.00, начнется матч между командами Аргентины и Австралии.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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