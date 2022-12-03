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15:59, 3 декабря 2022Спорт

Футболист сборной Уругвая ударил директора ФИФА после вылета с ЧМ-2022

Футболист сборной Уругвая Хименес случайно ударил директора ФИФА после вылета с ЧМ-2022

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес устроил скандал после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, после встречи третьего круга группового этапа ЧМ с Ганой уругвайцы пошли за судьями, а Хименес случайно ударил локтем одного из директоров Международной федерации футбола (ФИФА) по организации турнира. Кроме того, он оскорбил судей. «Сукины дети, сборище воров», — кричал защитник.

Уругвай одержал победу над Ганой со счетом 2:0. Уругвайцы, набрав четыре очка, заняли третье место в таблице и упустили возможность выйти в плей-офф. На второй строчке расположилась команда Южной Кореи с четырьмя баллами, обойдя Уругвай по разнице забитых и пропущенных мячей. Лидерами стали португальцы.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. В 1/8 финала португальцы встретятся со Швейцарией, а Южная Корея — с Бразилией.

Анастасия Борисова
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