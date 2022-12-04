Возросло число погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске

Пять человек погибли в результате обрушения части жилого дома в Нижневартовске

До пяти возросло число погибших в результате обрушения части жилого дома в Нижневартовске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Разбор завалов продолжается. Уточняется, что травмы получили 10 жильцов дома.

При этом ранее сообщалось о двух погибших. Всего из дома были эвакуированы 52 человека, их разместили в пункте временного размещения.

Об инциденте в российском городе стало известно ранее 4 декабря. ЧП произошло в пятиэтажке на улице Мира. На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что обрушились несколько этажей. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата. При этом само здание не газифицировано.

