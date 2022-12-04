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17:13, 4 декабря 2022Россия

Названа возможная причина взрыва в российском жилом доме

Baza: причиной обрушения дома в Нижневартовск мог стать взрыв самогонного аппарата

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По предварительным данным, причиной обрушения части жилого дома в Нижневартовске мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата. Об этом в воскресенье, 4 декабря, пишет Telegram-канал Baza.

Само здание не газифицировано.

Об инциденте в российском городе стало известно ранее 4 декабря. ЧП произошло в пятиэтажке на улице Мира. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в результате взрыва два человека погибли, еще восемь — пострадали.

Очевидцы также публикуют кадры с места взрыва. На них видно, что обрушились несколько этажей.

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Евгения Куликова
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