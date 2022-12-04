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18:22, 4 декабря 2022Ценности

В сети удивились необычному цвету рисунка тату-мастера на лице клиентки

Мастер Саки Ли сделала клиентке фиолетовые стрелки и удивила подписчиков результатом

Фото: TikTok.com/@sakileenyc

Косметолог-татуировщик Саки Ли сделала клиентке перманентный макияж необычного цвета на лице и удивила зрителей результатом. Соответствующим видео она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом sakileenyc, чей блог насчитывает 36,4 тысячи подписчиков, опубликовала видео, в котором показала процесс нанесения специальных пигментирующих красок на веки. В начале ролика мастер смешала черный цвет средства с фиолетовым, а затем прорисовала тату-машиной стрелки.

На размещенных кадрах видно, что оттенок рисунка на глазах клиентки изменяется в переходе от светлого к темному по всей линии роста ресниц. «А вы бы хотели фиолетовые стрелки?» — подписала пост мастер.

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Зрители восхитились результатом работы специалиста, о чем принялись писать в комментариях. «Нужно любить фиолетовый цвет, чтобы нарисовать им стрелки, но должна признать, что выглядит это потрясающе!», «Это просто великолепно!», «Иногда люди четко знают, что им нравится, и делают это», — восхитились они.

В ноябре художник-татуировщик Уэсли из США сделал татуировку своей четырехлетней дочери и вызвал споры в сети. Мастер расположил на руке ребенка трафарет с изображением одного из персонажей мультсериала My Little Pony, затем обвел рисунок тату-машиной. Зрители не оценили поступок отца, о чем принялись писать в комментариях.

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Екатерина Ештокина
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