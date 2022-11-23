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20:52, 23 ноября 2022Ценности

Мастер сделал татуировку четырехлетней дочери и вызвал споры в сети

Мастер Уэсли сделал тату с изображением персонажа из My Little Pony четырехлетней дочери

Кадр: @wesley.arts

Художник-татуировщик Уэсли из США сделал татуировку своей четырехлетней дочери и вызвал споры в сети. Соответствующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

Пользователь сети с никнеймом wesley.arts, чей блог насчитывает 20,9 тысяч подписчиков, опубликовал видео, на котором он показал процесс нанесения рисунка. В начале ролика мастер расположил на руке ребенка трафарет с изображением одного из персонажей мультсериала My Little Pony, затем взял тату-машинку и начал обводить рисунок. После этого Уэсли обернул руку дочери прозрачной пленкой.

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Публикация стала вирусной, набрав более четырех миллионов просмотров. Зрители не оценили поступок отца, о чем принялись писать в комментариях. «Это была настоящая татуировка? На него точно подали в суд», «Почему ей делают татуировку в таком возрасте?», «Когда она вырастет, ей явно придется сводить эту тату», — высказывались они.

В то же время были и те подписчики, которым понравилась идея американца. «Такие милые отношения между папой и дочерью. Мое сердце растаяло», «Так мило, мне нравится ее смех! Она так взволнована. Нам нужно больше таких видео! Она хочет рукав?», «Все, что я вижу — это отличный отец, который только что оставил отличную память о взаимоотношениях со своей дочерью», — писали юзеры.

В октябре профессиональный тату-мастер Аяла Братт сделала татуировку маленькому ребенку и разозлила фанатов. Пользовательница сети с никнеймом ayalatattoo1 поделилась видео, на котором она бьет татуировку с изображением солнца и луны младенцу.

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Мария Винар
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