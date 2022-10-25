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10:41, 25 октября 2022Ценности

Мастер сделала татуировку младенцу и разозлила фанатов

Мастер Аяла Братт сделала татуировку младенцу с изображением солнца и луны

Кадр: @ayalatattoo1

Профессиональный тату-мастер Аяла Братт сделала татуировку маленькому ребенку и разозлила фанатов. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @ayalatattoo1, чей блог насчитывает более 142 тысяч подписчиков, поделилась видео, на котором она бьет татуировку с изображением солнца и луны младенцу. В то же время, чтобы отвлечь ребенка от процесса, его отец щелкает пальцами. «Я думаю, что открывать детям мир татуировок — это нормально. Это просто искусство и способ самовыражения», — заявила Братт.

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Пользователи платформы раскритиковали мастера за подобный поступок, о чем принялись писать в комментариях под видео, которое набрало более 26 миллионов просмотров. «Черт возьми, я бы никогда этого не сделал», «Нельзя татуировать ребенка до 18 лет! И что еще хуже, он младенец!», «Надеюсь, это шутка?» — высказывались они.

Однако были и те зрители, которые поддержали Братт и объяснили, что данный рисунок на теле ребенка является временным. «Неужели люди действительно думают, что татуировали ребенка?», «Неужели никто не понял? Это законно. Она использовала трафарет», — писали они. В свою очередь мастер подтвердила в комментариях, что татуировка ненастоящая.

В декабре 2020 года женщина сделала тату грудному ребенку ради быстрого отличия от брата-близнеца. По словам героини материала, они с мужем решили прибегнуть к искусственному оплодотворению, в результате чего на свет появились близнецы Адам и Джек. Однако второй ребенок родился с заболеванием, из-за которого раз в неделю ему необходимо делать инъекции. Процедуру вызвалась проводить свекровь героини, однако в один из дней она перепутала двойняшек и поставила укол здоровому внуку Адаму. Женщина сразу заметила ошибку и вызвала врача, который своевременно оказал ребенку помощь. По этой причине мать двойняшек решила сделать Джеку медицинскую татуировку. На его ухе появилось пятно размером с веснушку, которое должно полностью исчезнуть в течение пяти лет.

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Мария Винар
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