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10:53, 4 декабря 2022Спорт

Месси оценил выход сборной Аргентины в четвертьфинал чемпионата мира-2022

Футболист Месси заявил, что у Аргентины не было проблем в матче с Австралией на ЧМ-2022

Фото: Carl Recine / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил выход команды в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводятся в Twitter аргентинцев.

Футболист заявил, что рад победе, так как она еще на один шаг приблизила команду к финальному противостоянию. «Мы контролировали игру и могли заранее снять все вопросы. Думаю, не считая последнего сейва Мартинеса, у нас особых проблем не было», — посчитал Месси.

Сборная Аргентины одержала победу над Австралией со счетом 2:1. Первый мяч забил Месси. Встреча стала для него 1000-й в профессиональной карьере.

В четвертьфинале мундиаля Аргентина сыграет со сборной Нидерландов, в 1/8 финала переигравшей американцев. Встреча состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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