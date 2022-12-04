Месси побил рекорд чемпионатов мира по количеству призов самому ценному игроку матча

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд чемпионатов мира по количеству призов самому ценному игроку матча. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Футболист был признан лучшим игроком встречи против команды Австралии. Он в восьмой раз получил этот приз. Это лучший результат с 2002 года, когда была введена подобная номинация.

Сборная Аргентины одержала победу над Австралией со счетом 2:1. Первый мяч забил Месси. Всего он нанес шесть ударов, из которых два — в створ, и отдал 52 точные передачи. Встреча стала для аргентинца 1000-й в профессиональной карьере.

В четвертьфинале мундиаля Аргентина сыграет со сборной Нидерландов, в 1/8 финала переигравшей американцев. Встреча состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.