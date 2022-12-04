Комитет ОПЕК+ рекомендовал и дальше сокращать добычу нефти

ОПЕК+ рекомендовал продолжить сокращать добычу нефти на два млн баррелей в сутки

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущие квоты на добычу нефти и дальше сокращать производство на 2 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций.

«Рекомендация — сохранить текущую сделку», — заявил он. Уточняется, что теперь от глав всех делегаций требуется подтверждение.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его мнению, эти экономические проблемы могут повлиять на нефтяной спрос.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти 5 октября. Мера направлена на сдерживание падения цен на мировом рынке на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса.

При этом накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. Уменьшение добычи нефти странами ОПЕК+ в США охарактеризовали как «тотальную катастрофу» и «вражеский акт».