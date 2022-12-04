Захарова ответила на слова Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины

Захарова заявила, что не Нуланд нас учить, США и НАТО уничтожали энергосети в мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме Украины.

Захарова процитировала высказывание Нуланд о том, что президент России Владимир Путин решил не прибегать к использованию ядерного оружия против Украины якобы по причине жестких предупреждений со стороны других государств. Однако Нуланд, в свою очередь отметила, что Россия все-таки «перешла к принципиально другому оружию».

Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Также дипломат заявила, что «не Вашингтону учить мир — США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру».

Недопустимость ядерной войны

2 ноября МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны. Согласно нему, Россия в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава.

Отмечается, что реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. В МИД указали, что в современной сложной ситуации, сложившейся из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», ключевым становится предотвращение военного противостояния ядерных государств.

Россия также призывает другие ядерные державы отказаться от любых попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.

Позиция Кремля

В свою очередь, Владимир Путин, в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине.

России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла Владимир Путин Президент России

Глава государства также посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие. Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными говорящих о ядерной эскалации людей.

Послушайте, насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что в Кремле не хотят развивать эту тему, и призвал всех «ответственно себя вести».

Мнение НАТО

В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

Любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо, это полностью изменит характер конфликта, и Россия должна знать, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Также Столтенберг призвал лидеров Запада перестать недооценивать возможности Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, российская армия обладает мощным военным потенциалом, который нельзя не принимать во внимание.