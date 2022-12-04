Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:59, 4 декабря 2022Мир

Захарова ответила на слова Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины

Захарова заявила, что не Нуланд нас учить, США и НАТО уничтожали энергосети в мире
СюжетРоссия и НАТО:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме Украины.

Захарова процитировала высказывание Нуланд о том, что президент России Владимир Путин решил не прибегать к использованию ядерного оружия против Украины якобы по причине жестких предупреждений со стороны других государств. Однако Нуланд, в свою очередь отметила, что Россия все-таки «перешла к принципиально другому оружию».

Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Также дипломат заявила, что «не Вашингтону учить мир — США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру».

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
«Боевики решили захватить атомную подлодку» В России заговорили о ядерном терроризме. Насколько реальна эта угроза?
«Боевики решили захватить атомную подлодку»В России заговорили о ядерном терроризме. Насколько реальна эта угроза?
7 ноября 2022
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

Недопустимость ядерной войны

2 ноября МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны. Согласно нему, Россия в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава.

Отмечается, что реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. В МИД указали, что в современной сложной ситуации, сложившейся из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», ключевым становится предотвращение военного противостояния ядерных государств.

Россия также призывает другие ядерные державы отказаться от любых попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.

Материалы по теме:
Новые порядки. США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
Новые порядки.США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
7 октября 2022
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
«Посмотрите на светлую сторону!» Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
«Посмотрите на светлую сторону!»Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
19 октября 2022

Позиция Кремля

В свою очередь, Владимир Путин, в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине.

России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла

Владимир ПутинПрезидент России

Глава государства также посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие. Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными говорящих о ядерной эскалации людей.

Послушайте, насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

Песков добавил, что в Кремле не хотят развивать эту тему, и призвал всех «ответственно себя вести».

Материалы по теме:
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
6 октября 2022

Мнение НАТО

В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

Любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо, это полностью изменит характер конфликта, и Россия должна знать, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана

Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО

Также Столтенберг призвал лидеров Запада перестать недооценивать возможности Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, российская армия обладает мощным военным потенциалом, который нельзя не принимать во внимание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на слова Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины
Пользователи сети вспомнили обязательные атрибуты советских юношей
Apple собралась перенести производство iPhone из Китая
В США заявили о намерении сорвать «поставки» иранского оружия России
Опубликована история первого проекта известного архитектора в Москве
Швырнувший микрофон и покинувший сцену Лепс объяснил свое поведение
Российского школьника высадили из автобуса на мороз из-за неработающей карты
В США предркели снижение интенсивности боев на Украине в ближайщие месяцы
Российские власти расширили поддержку сельхозпроизводителей и животноводов
Раскрыто местонахождение Фридмана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.