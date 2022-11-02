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16:36, 2 ноября 2022Мир

МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

МИД заявил, что Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

Фото: Reuters

Россия в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава. Об этом сообщается в опубликованном на сайте российского МИД заявлении.

Отмечается, что реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. В МИД указали, что в современной сложной ситуации, сложившейся из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», ключевым становится предотвращение военного противостояния ядерных государств.

Россия также призывает другие ядерные державы отказаться от любых попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, поскольку в нем нет политического и военного смысла. Он также посоветовал почитать доктрину, где описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

30 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безответственными людей, которые говорят о ядерной эскалации. В Кремле не хотят развивать эту тему, сказал Песков, и призвал всех «ответственно себя вести».

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Алина Гончарова
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