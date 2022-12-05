Голкипер сборной Хорватии вошел в историю чемпионатов мира

Хорват Доминик Ливакович — третий голкипер в истории ЧМ, отразивший три удара с пенальти

Голкипер сборной Хорватии по футболу Доминик Ливакович вошел в историю чемпионатов мира после победы над командой Японии в матче 1/8 финала. Об этом в Twitter сообщает Opta.

Ливакович стал третьим вратарем, отразившим три удара в серии пенальти в рамках мундиаля. До него за все время проведения турнира это удалось сделать лишь португальцу Рикарду в игре с командой Англии в 2006 году, а также хорвату Даниелу Субашичу в ходе встречи с Данией в 2018 году.

Ранее в понедельник, 5 декабря, Хорватия обыграла Японию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. В основное время голами отметились японец Дайдзэн Маэда и хорват Иван Перишич. В серии послематчевых пенальти Хорватия победила со счетом 3:1. 9 декабря в 1/4 финала команда встретится с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.