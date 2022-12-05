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19:32, 5 декабря 2022Мир

Названы причины протестов в Монголии

Политолог Воронцов назвал протесты в Монголии вызовом для действующей власти

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Массовые протесты в Монголии стали вызовом для действующей власти, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины, которые привели к недовольству населения восточноазиатской страны.

С чего начались протесты

Протесты в Улан-Баторе продолжаются третий день. Они начались из-за сообщений о коррупционной схеме по продаже угля Китаю. По данным местных СМИ, из-за нелегальной продажи 6,5 миллиона тонн угля казна страны недосчиталась 1,8 миллиарда долларов.

«Спусковым крючком этих протестов послужила информация, что уже в течение ряда лет существовала коррупционная схема. В соответствии с ней часть угля, который Монголия продает Китаю, уходила нелегально, уклонялась от налогообложения. Эта схема работала несколько лет, сумма убытков для Монголии набежала в 1,8 миллиарда долларов. Это всколыхнуло молодежь, которая стихийно собралась на площади, начала громить все», — объяснил политолог.

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Разгон митинга

По итогам внеочередного собрания монгольского парламента 5 декабря было принято решение о разгоне митинга. При этом чрезвычайное положение пока не стали вводить.

Правительство приняло решение использовать силу, навести порядок, очистить площадь от агрессивно настроенных молодых людей, среди которых, как говорят, много нетрезвых, потому что это представляло угрозу официальным государственным учреждениям

Александр Воронцовзаведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН

Политические последствия

Уголь — это одна из главных статей экспорта для Монголии, отметил Александр Воронцов. По его мнению, этот скандал может быть использован разными политическими силами в собственных интересах.

«Если это коррупционная схема, связанная с углем, то ясно, что она функционировала в течение ряда лет. За это время к власти в Монголии приходили разные правительства — и демократы, которые сейчас в оппозиции, и нынешняя Монгольская народная партия (МНРП), которая у власти. Понятно, что была задействована большая группа высокопоставленных чиновников, говорят, что даже парламентарии», — объяснил специалист.

Вполне можно предположить, что нынешняя оппозиционная партия пытается это использовать для давления на своих политических оппонентов. Это вызов действующему правительству, действующей власти

Александр Воронцовзаведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН

После публикации информации о коррупционной схеме CentralAsia сообщила, что в Китае казнили чиновников, которые были причастны к краже угля. По данным издания, Пекину также известны монгольские политики, связанные с этом делом. Их имена уже отправили премьер-министру страны Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ.

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Мария Сметанина
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