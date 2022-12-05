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12:12, 5 декабря 2022Спорт

Дочери Пеле прокомментировали информацию об ухудшении состояния отца

Дочери Пеле опровергли информацию о том, что отец находится на паллиативном лечении

Фото: Yiorgos Karahalis / Reuters

Флавия и Келли Насименто, дочери трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, прокомментировали информацию об ухудшении состояния отца. Их слова приводятся в Twitter Globo Esporte.

Женщины опровергли сообщения СМИ о том, что их отец находится в терминальной стадии на паллиативном лечении. Келли заявила, что устала получать соболезнования от людей в социальных сетях. «Мы приходим в больницу не прощаться. Он болен, стар, но находится там из-за легочной инфекции. Отец на антибиотиках, и когда ему станет лучше, он снова вернется домой», — подчеркнула одна из дочерей футболиста.

4 декабря Reuters сообщило об ухудшении состояния 82-летнего Пеле. По информации издания, ему больше не помогает химиотерапия. До этого бразильца внепланово госпитализировали с общим отеком тела и сердечной недостаточностью.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

Анастасия Борисова
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