Дочери Пеле прокомментировали информацию об ухудшении состояния отца

Дочери Пеле опровергли информацию о том, что отец находится на паллиативном лечении

Флавия и Келли Насименто, дочери трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, прокомментировали информацию об ухудшении состояния отца. Их слова приводятся в Twitter Globo Esporte.

Женщины опровергли сообщения СМИ о том, что их отец находится в терминальной стадии на паллиативном лечении. Келли заявила, что устала получать соболезнования от людей в социальных сетях. «Мы приходим в больницу не прощаться. Он болен, стар, но находится там из-за легочной инфекции. Отец на антибиотиках, и когда ему станет лучше, он снова вернется домой», — подчеркнула одна из дочерей футболиста.

4 декабря Reuters сообщило об ухудшении состояния 82-летнего Пеле. По информации издания, ему больше не помогает химиотерапия. До этого бразильца внепланово госпитализировали с общим отеком тела и сердечной недостаточностью.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.