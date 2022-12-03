Стало известно об ухудшении состояния Пеле

Reuters: страдающему от рака Пеле больше не помогает химиотерапия

Стало известно об ухудшении состояния трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, Пеле, страдающему от рака толстой кишки, больше не помогает химиотерапия. В данный момент эти процедуры прекращены. Экс-футболисту оказывают паллиативную помощь.

30 ноября издание ESPN сообщило, что Пеле внепланово госпитализировали с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и замечена спутанность сознания. Дочь экс-спортсмена Кели Насименту назвала госпитализацию плановой.

В январе сообщалось, что Пеле потребовался курс химиотерапии. Годом ранее бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.