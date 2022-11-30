Появились подробности о состоянии госпитализированного Пеле

Дочь Пеле Кели Насименту назвала госпитализацию отца плановой из-за лечения опухоли

Кели Насименту, дочь чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о подробностях его госпитализации.

Насименту назвала госпитализацию плановой и заявила, что отцу нужно контролировать лечение опухоли толстой кишки. Дочь бывшего футболиста добавила, что состояние ее 82-летнего отца стабильное. Информацию подтвердила клиника, в которую был помещен Пеле.

Ранее 30 ноября издание ESPN сообщило, что Пеле внепланово госпитализировали с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и замечена спутанность сознания.

В январе стало известно, что Пеле потребовался курс химиотерапии. Годом ранее бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.