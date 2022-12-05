Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Япония
Сегодня
18:00 (Мск)
Хорватия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бразилия
Сегодня
22:00 (Мск)
Южная Корея
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:40, 5 декабря 2022Спорт

Норвежский лыжник назвал Губерниева идиотом и получил ответ

Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар назвал комментатора Дмитрия Губерниева идиотом
Синдре Бьернестад Скар

Синдре Бьернестад Скар. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева. Его слова приводит издание Nettavisen.

Спортсмену не понравились заявления Губерниева о том, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. Он назвал комментатора идиотом. «Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы», — подчеркнул Скар.

В ответ Губерниев сказал, что рад вниманию со стороны норвежских спортсменов. «Я не знаю, кто он, а он знает. Отсюда делаем вывод: я суперзвезда мирового масштаба. Пусть он по ночам переслушивает мои репортажи на неведомом для него русском языке», — заявил Sport24 журналист.

В шести гонках, прошедших на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, норвежцы завоевали 11 из 18 возможных наград. Сборная России отстранена от соревнований по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Россиянам решили усложнить покупку жилья в одной европейской стране
Названы фильмы с самыми провальными спецэффектами
«Лукойл» раскрыл сроки продажи завода в Италии
В Германии неизвестный напал на двух школьниц
Иранские силовики отказались жалеть протестующих и назвали их головорезами
США и ЕС вывели из-под санкций часть поставок российской нефти в Японию
Стало известно о взрывах в Харьковской и Полтавской областях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.