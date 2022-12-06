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18:02, 6 декабря 2022Силовые структуры

Арестованный за убийство молодой жены 65-летний пенсионер попал на видео

В сети появилось видео с 65-летним пенсионером, арестованным за убийство молодой жены

В сети появилось видео с 65-летним пенсионером, застрелившим молодую жену, чье тело было обнаружено в автомобиле на востоке столицы. Видео во вторник, 6 декабря, опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах фигурант находится в зале суда. Он рассказывает, что убил супругу из-за обиды, так как она хотела выгнать его из дома. Затем пенсионер заявляет, заметив после первого выстрела, что потерпевшая еще жива, ему стало жалко женщину. «Я не поверил, что это сделал», — заявляет арестованный. Однако мужчина добавляет, что решил добить жертву, так как видел, что та мучается и задыхается.

Ранее стало известно, что суд поместил в СИЗО пенсионера до 4 февраля. 5 декабря в ходе проверки показаний на месте москвич сообщил, что сначала выпустил одну пулю в супругу, но позже услышал, что она еще жива, и произвел еще несколько выстрелов в нее.

Предварительным мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие у мужчины на почве ревности и имущественного конфликта. По его словам, супруги не были разведены, но не жили вместе.

Днем 4 декабря в автомобиле у жилого дома на улице Вешняковской было обнаружено тело женщины 1992 года рождения с огнестрельными ранениями. У обвиняемого изъято огнестрельное оружие системы Наган, патроны и глушитель.

Екатерина Власова
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