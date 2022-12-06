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16:23, 6 декабря 2022Силовые структуры

Суд арестовал 65-летнего москвича за убийство молодой жены

В Москве суд поместил в СИЗО до 4 февраля 65-летнего мужчину, застрелившего молодую жену

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Перовский районный суд Москвы арестовал 65-летнего местного жителя, застрелившего молодую жену, чье тело было обнаружено в автомобиле на востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Пенсионера поместили в СИЗО до 4 февраля 2023 года. Мужчине вменяется убийство и незаконный оборот оружия.

5 декабря в ходе проверки показаний на месте москвич сообщил, что сначала выпустил в супругу одну пулю, но позже услышал, что она еще жива, и произвел еще несколько выстрелов.

Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие у мужчины на почве ревности и имущественного конфликта. По его словам, они не были разведены, но не жили вместе.

Днем 4 декабря в автомобиле у жилого дома на улице Вешняковской было обнаружено тело женщины 1992 года рождения с огнестрельными ранениями. У обвиняемого изъято огнестрельное оружие системы Нагана, патроны и глушитель.

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Екатерина Власова
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