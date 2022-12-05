65-летнему москвичу предъявили обвинение в убийстве молодой жены

СКР предъявил обвинение 65-летнему москвичу, застрелившему молодую жену на востоке столицы

Следователи предъявили обвинение 65-летнему жителю Москвы, застрелившему молодую жену, чье тело было обнаружено в автомобиле на востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, мужчине вменяется убийство и незаконный оборот оружия. Следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

5 декабря в ходе проверки показаний на месте москвич сообщил, что сначала выпустил одну пулю в супругу, но позже услышал, что она еще жива и произвел еще несколько выстрелов в нее.

Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие у мужчины на почве ревности и имущественного конфликта. По его словам, супруги не были разведены, но не жили вместе.

Днем 4 декабря в автомобиле у жилого дома на улице Вишняковской было обнаружено тело женщины 1992 года рождения с огнестрельными ранениями. У обвиняемого изъято огнестрельное оружие системы Наган, патроны и глушитель.

