Названа возможная причина расправы над 30-летней женщиной на востоке Москвы

«112»: бывший муж мог застрелить 30-летнюю женщину на востоке Москвы из-за измены

Задержанный бывший муж мог застрелить 30-летнею женщину в машине на улице Вешняковской на востоке Москвы из-за измены. Такая причина расправы была названа в Telegram-канале «112».

Мужчина намеревался покончить с собой. 65-летний житель Москвы даже написал предсмертную записку.

Задержанный и погибшая Вероника Казик прожили десять лет в браке. На допросе мужчина признал вину, в его квартире нашли револьвер. Предположительно, из него и была убита женщина.

До этого в столичной прокуратуре сообщили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Об убийстве 30-летней жительницы Москвы стало известно 4 декабря. Ее тело с огнестрельным ранением заметили в припаркованной машине у храма на востоке столицы. Труп находился в автомобиле около суток.