В Южной Корее открыли центр по разработке беспилотных космических аппаратов

Yonhap: в Южной Корее открыли центр по разработке многоразовых космических беспилотников

Исследовательский центр по разработке многоразовых беспилотных космических аппаратов открыли в Южной Корее. Об этом сообщили в Национальном управлении оборонных закупок (DAPA), передает южнокорейское агентство Yonhap.

Центр открыли в Сеульском национальном университете. Его задачей будет исследование технологий, необходимых для разработки и эксплуатации беспилотных космических аппаратов.

DAPA планирует до 2028 года инвестировать на эти цели около 27 миллионов долларов. В центре будут работать более 240 исследователей из 14 университетов страны. Также к работе привлекут четыре компании, включая Korea Aerospace Research Institute и Hanwha Aerospace.

В сентябре стало известно, что Южная Корея откажется от использования российских ракет для запуска собственных космических аппаратов. Изначально южнокорейское правительство планировало провести два запуска с использованием российских ракет.

В июне в публикации The Japan Times отметили, что Южная Корея, впервые запустив спутники в космос на ракете собственной разработки, стала седьмой космической державой в мире.