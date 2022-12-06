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20:32, 6 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 3,5 года за избиение ногами полицейского

Под Тамбовом 27-летнего мужчину осудили на 3,5 года колонии за избиение сотрудника МВД

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Тамбовской области суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 27-летнего мужчину за нападение на сотрудника МОМВД России «Мичуринский». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 30 мая правоохранитель заметил компанию молодых людей, которые выпивали и шумели на лавочке около жилого дома. Он попросил ребят прекратить нарушать общественный порядок, но когда снова вернулся к подъезду, то увидел, что дебоширы остались. Тогда полицейский обратился в дежурную часть. Это разозлило фигуранта, и он избил руками и ногами сотрудника МВД, нанеся закрытую черепно-мозговую травму.

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Екатерина Власова
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