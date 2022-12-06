Кремль заявил о дополнительных мерах защиты нефтяных терминалов на юге России

Песков заявил о дополнительных мерах по защите нефтяной инфраструктуры на юге России

Дополнительные меры принимаются по защите нефтяной инфраструктуры на юге России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

Он подчеркнул, что и сейчас нефтяные терминалы на юге страны охраняются в постоянном режиме.

«Кроме того, там принимаются дополнительные меры», — уточнил Песков, комментируя вопрос, планируется ли какая-то дополнительная защита НПЗ и нефтяных терминалов на российском юге.

6 декабря стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал аэродром в Курской области. После происшествия, по словам губернатора российского региона Романа Старовойта, оказался поврежден нефтенакопитель.

До этого на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. В результате происшествия погибли три человека, еще шестеро пострадали.