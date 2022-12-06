Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 6 декабря 2022Россия

Кремль заявил о дополнительных мерах защиты нефтяных терминалов на юге России

Песков заявил о дополнительных мерах по защите нефтяной инфраструктуры на юге России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дополнительные меры принимаются по защите нефтяной инфраструктуры на юге России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

Он подчеркнул, что и сейчас нефтяные терминалы на юге страны охраняются в постоянном режиме.

«Кроме того, там принимаются дополнительные меры», — уточнил Песков, комментируя вопрос, планируется ли какая-то дополнительная защита НПЗ и нефтяных терминалов на российском юге.

6 декабря стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал аэродром в Курской области. После происшествия, по словам губернатора российского региона Романа Старовойта, оказался поврежден нефтенакопитель.

До этого на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. В результате происшествия погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь
В Госдуме прокомментировали идею переименовать Волгоград обратно в Сталинград
Власти подтвердили увеличение числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс
В Иране заморозят банковские счета женщинам без хиджаба
На территории бывшего российского завода «Тантал» начался пожар
Россиянка обвинила врачей в отказе помочь ее умершей от кровоизлияния дочери
Клиентов Starlink ограничат в скорости интернета
В Армении не исключили встречи Пашиняна и Алиева до конца года
Модели OnlyFans предсказали казнь за постыдный наряд на чемпионате мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.