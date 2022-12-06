Кремль прокомментировал сообщения в соцсетях о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь Песков призвал не обращать внимания на слухи о новой волне мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал провокационными сообщения в социальных сетях о новой волне мобилизации в России. Такой комментарий он дал ТАСС.

Необходимо ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, а также от президента Владимира Путина, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. «А что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания», — добавил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что частичная мобилизация в России завершена, никакая новая информация на этот счет не поступала.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении в стране частичной мобилизации. Он уточнил, что задание в 300 тысяч человек было выполнено. 1 ноября президент заявил о завершении мобилизации в России. Тогда Путин уточнил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.