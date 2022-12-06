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14:39, 6 декабря 2022Россия

Минобороны озвучило результаты массированного удара по целям на Украине

Минобороны заявило о затруднении переброски резервов ВСУ после ударов по целям на Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

После массированных ударов по целям на Украине оказалась затруднена переброска резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районы боевых действий. Результаты ударов озвучило Минобороны России.

По данным ведомства, удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования стали причиной прекращения выпуска и ремонта украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, в результате ударов по целям оказались нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе зарубежного производства.

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5 декабря Минобороны заявило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. Там уточнили, что в качестве целей были назначены объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинских частей Украины. Всего было намечено 17 целей, все их удалось поразить.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что, несмотря на попадание ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергетическая система страны функционирует и остается целостной.

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Анастасия Шейкина
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