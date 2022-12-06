В турецкой Конье разбился истребитель F-5

Минобороны Турции: в Конье разбился учебно-боевой самолет F-5

В турецкой Конье разбился истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

Учебно-боевой самолет F-5 потерпел крушение из-за остановки двигателей после столкновения с птицей, пилот катапультировался. Сейчас он госпитализирован, состояние стабильное.

1 декабря в районе села Джрабер Котайкской области в Армении разбился самолет общего назначения B55, на месте крушения были обнаружены два тела. Впоследствии выяснилось, что погибшие летчики были гражданами России.