Володин отреагировал на лишение «Дождя» лицензии в Латвии

Спикер ГД Володин: «скитальцев» не должно удивлять отношение Европы к правам и свободам

Всех «скитальцев» не должно удивлять отношение США и Европы к правам и свободам человека. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, реагируя на лишение телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом) лицензии в Латвии.

Он отметил, что хороших русских для европейских государств и Вашингтона не существует.

«Между струйками дождя пройти не получится. <...> Их принцип (США и Европы прим. "Ленты.ру"): пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают», — написал Володин.

По мнению спикера Госдумы, «скитальцы» из России неизбежно станут ненужными. Это должны понимать все, кто совершил предательство по отношению к стране и родным, пояснил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лишение «Дождя» лицензии на территории Латвии является примером ошибочности иллюзий о свободе слова на Западе.

6 декабря стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя». Позже ведущая канала Анна Монгайт (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) сообщила, что СМИ продолжит работу.

До этого в Латвии проводили расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов. Журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.