Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:47, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали лишение «Дождя» лицензии в Латвии

Песков назвал лишение «Дождя» лицензии в Латвии примером ошибочности иллюзий о свободе

Фото: Denis Kaminev / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал лишение телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом) лицензии на территории Латвии примером ошибочности иллюзий о свободе слова на Западе. Его слова передает ТАСС.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — прокомментировал Песков аннулирование лицензии телеканала.

Материалы по теме:
Журналист пропал после репоста записи экс-сотрудника ЦРУ о спецоперации на Украине. Что стоит за его исчезновением?
Журналист пропал после репоста записи экс-сотрудника ЦРУ о спецоперации на Украине.Что стоит за его исчезновением?
29 октября 2022
Путч 1991 года, пинок от Клинтона и гнев Кадырова. Чем «Эхо Москвы» запомнилось за 30 лет своей истории?
Путч 1991 года, пинок от Клинтона и гнев Кадырова.Чем «Эхо Москвы» запомнилось за 30 лет своей истории?
3 марта 2022

О том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя», стало известно 6 декабря. Позже ведущая канала Анна Монгайт (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) сообщила, что СМИ продолжит работу. Журналистка также добавила, что телеканал «умеет проходить сложности эпического масштаба».

4 декабря главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов) заявил, что канал остается в Латвии. Он опроверг информацию о том, что канал переезжает в Грузию.

Ранее в Латвии начали расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов. Журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.

Латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и заявили о возможном закрытии. Причиной стал показ карты, на которой Крым был обозначен как территория России, а также то, что российскую армию в эфире назвали «наша армия».

В марте «Дождь» прекратил работу на территории России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне стало известно, что телеканал возобновит вещание из Латвии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь
Макгрегор пообещал стереть Порье с лица земли
Бизнес-центр в Донецке попал под обстрел ВСУ
Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске
Стало известно о планах сети «Стокманн» открыться на месте H&M в Москве
В Госдуме сообщили о новом обмене военнопленными с Украиной
В Госдуме прокомментировали идею переименовать Волгоград обратно в Сталинград
Власти подтвердили увеличение числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс
В Иране заморозят банковские счета женщинам без хиджаба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.