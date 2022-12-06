В Кремле прокомментировали лишение «Дождя» лицензии в Латвии

Песков назвал лишение «Дождя» лицензии в Латвии примером ошибочности иллюзий о свободе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал лишение телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом) лицензии на территории Латвии примером ошибочности иллюзий о свободе слова на Западе. Его слова передает ТАСС.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — прокомментировал Песков аннулирование лицензии телеканала.

О том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя», стало известно 6 декабря. Позже ведущая канала Анна Монгайт (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) сообщила, что СМИ продолжит работу. Журналистка также добавила, что телеканал «умеет проходить сложности эпического масштаба».

4 декабря главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов) заявил, что канал остается в Латвии. Он опроверг информацию о том, что канал переезжает в Грузию.

Ранее в Латвии начали расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов. Журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.

Латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и заявили о возможном закрытии. Причиной стал показ карты, на которой Крым был обозначен как территория России, а также то, что российскую армию в эфире назвали «наша армия».

В марте «Дождь» прекратил работу на территории России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне стало известно, что телеканал возобновит вещание из Латвии.

