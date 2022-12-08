Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что все спортсмены умеют принимать поражение

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал об отношении к поражениям в спорте. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Все умеют принимать поражения. Нет ни одного спортсмена за всю историю существования спорта, который бы не проигрывал», — заявил боец.

16 декабря Емельяненко проведет бой по правилам ММА против видеоблогера Святослава Коваленко. Поединок пройдет в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ. 10 ноября спортсмен заявил, что хотел бы подраться с футболистом Артемом Дзюбой.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей. Коваленко выступает в поп-ММА с июля 2021 года. На его счету десять побед, три поражения и одна ничья.