Российский видеоблогер оценил Емельяненко перед совместным боем

Видеоблогер Святослав Коваленко перед боем с Емельяненко назвал Александра легендой

Российский видеоблогер Святослав Коваленко оценил бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко перед совместным поединком. Его слова приводит РЕН ТВ.

«К Александру я отношусь уважительно, называю его всегда на "вы". Я в его сторону никогда ничего плохого не говорил, да и не смог бы. Он — легенда, которую я знал с детства», — заявил Коваленко. Он сравнил свой бой против Емельяненко со схваткой звезды YouTube Джейка Пола и бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Андерсона Сильвы.

О проведении встречи Емельяненко и Коваленко стало известно 16 ноября. Поединок пройдет по правилам ММА 16 декабря в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей. Коваленко выступает в поп-ММА с июля 2021 года. На его счету десять побед, три поражения и одна ничья.