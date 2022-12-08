Капризов установил новый клубный рекорд «Миннесоты»

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по продолжительности результативной серии

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился новым достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний Капризов отличился результативными действиями в 13 матчах регулярного чемпионата подряд. Таким образом, хоккеист установил рекорд клуба по этому показателю.

Ранее Капризов установил еще один рекорд в НХЛ. Россиянин продемонстрировал лучший результат «Миннесоты», преодолев рубеж в 100 передач в карьере за 158 матчей.

В текущем сезоне Капризов провел 25 матчей в составе «Миннесоты». Нападающий забросил 17 шайб и отдал 16 результативных передач.

Кирилл Капризов — олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона 2020/2021.