Тренер сборной России оценил вероятность вызова в команду Кокорина и Дзюбы

Тренер сборной России Онопко заявил, что Кокорину и Дзюбе будет тяжело попасть в команду

Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко оценил вероятность вызова в национальную команду Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

«Всей этой плеяде футболистов будет тяжело попасть в сборную», — заявил специалист. По мнению Онопко, 31-летний Кокорин и 34-летний Дзюба и сами не хотят выступать за национальную команду, потому что «все понимают».

Кокорин с 31 августа играет за кипрский «Арис». Он провел за клуб десять матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Дзюба с августа по ноябрь 2022 года выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В его составе он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. На данный момент он является свободным агентом.

