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14:47, 9 декабря 2022Россия

Россиянка месяц прятала в кладовке тело сгнившего заживо грудного сына

В Калужской области будут судить женщину, месяц прятавшую в кладовке мертвого сына

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Калужской области будут судить 23-летнюю жительницу Обнинска, которая в течение месяца прятала в кладовке тело сгнившего заживо грудного сына. Об этом сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

По информации ведомства, россиянка периодически оставляла ребенка без присмотра и кормила его один раз в сутки, тратя свое время на попытки устроить личную жизнь. Когда на коже младенца появилось гниение, женщина не стала обращаться в больницу. Это привело к ухудшению состояния ребенка, и в результате ее сын умер.

Как пишет прокуратура, обнаружив, что ребенок скончался, его мать испугалась ответственности, обернула тело в пеленки, положила в чемодан и спрятала в кладовке квартиры, в которой продолжила жить. Через месяц мертвого младенца обнаружили родственники женщины.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Ей грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.

Ранее жительница Екатеринбурга родила у себя в квартире сына, после чего убила его. Мать положила тело младенца в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер возле дома. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, женщину приговорили к двум годам ограничения свободы.

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Константин Лысяков
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