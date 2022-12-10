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15:34, 10 декабря 2022Силовые структуры

После пожара в усадьбе Лопухиных в Москве заведут уголовное дело

Следственный комитет возбудит уголовное дело после пожара в усадьбе Лопухиных в Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Shuttterstock

После пожара в старинной усадьбе Лопухиных, которая расположена в Малом Знаменском переулке в центре Москвы, будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

«Ход расследования […] будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

В субботу утром в здании усадьбы вспыхнули перекрытия между вторым этажом и чердаком. Очевидцы сняли пожар на видео. В ходе его тушения пострадал сотрудник МЧС, ему потребовалась помощь. Огнем было охвачено 50 квадратных метров, площадь обрушения составила около 40 квадратных метров. Позже сообщалось о том, что пожар потушен.

Усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века боярином Федором Лопухиным на территории Белого города. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

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Игорь Дмитров
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