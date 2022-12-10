Пеле обратился к Неймару после вылета Бразилии с чемпионата мира

Пеле поздравил Неймара с повторением его рекорда по голам за сборную Бразилии

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратился к бразильскому форварду Неймару после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

Пеле поздравил Неймара с тем, что нападающий повторил его рекорд по голам за бразильскую сборную. «К сожалению, это был не самый счастливый день для нас, но ты всегда будешь источником вдохновения для многих других», — написал чемпион. Он добавил, что наблюдал за ростом Неймара и болел за него каждый день.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022. Встреча завершилась в серии пенальти со счетом 2:4. Неймар отметился забитым мячом в дополнительное время. Для 30-летнего футболиста этот гол стал 77-м в карьере за национальную команду и позволил ему сравняться по этому показателю с Пеле.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола. На клубном уровне футболист представлял бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».