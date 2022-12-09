Нападающий Неймар сравнялся с Пеле по забитым голам за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар повторил рекорд Пеле по забитым голам за национальную команду. Об этом сообщает «Лента.ру».

Неймар отметился забитым мячом в дополнительное время четвертьфинального матча против хорватов на чемпионате мира. Для 30-летнего футболиста этот гол стал 77-м в карьере за сборную Бразилии. Он сравнялся по этому показателю с трехкратным чемпионом мира Пеле. Неймару для достижения этой цифры потребовалось 124 матча, Пеле — 92.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче и вылетела с чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась в серии пенальти со счетом 2:4.

30 ноября Пеле внепланово госпитализировали. Тогда сообщалось, что у бразильца обнаружили сердечную недостаточность и заметили спутанность сознания, однако позже одна из дочерей экс-спортсмена назвала причиной его нахождения в больнице легочную инфекцию.