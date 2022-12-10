Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Марокко
Сегодня
18:00 (Мск)
Португалия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/4 финала
Тейлор Фритц
Сегодня
20:00 (Мск)
Даниил Медведев
Эр-Рияд
Англия
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/4 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
00:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:55, 10 декабря 2022Спорт

Футболист сборной Нидерландов рассказал о конфликте с Месси

Футболист сборной Нидерландов Ваут Вегорст заявил о разочаровании в Лионеле Месси

Фото: Yukihito Taguchi / Reuters

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст рассказал о конфликте с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси после четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Marca.

Футболист заявил, что хотел пожать руку Месси в знак уважения, однако тот не захотел с ним коммуницировать. «Мой испанский не очень хорош, но он произнес грубые слова в мой адрес, и это разочаровывает меня. Я очень разочарован», — подчеркнул он.

Месси оскорбил Вегорста во время интервью после матча ЧМ-2022. «Что уставился, придурок? Иди отсюда», — сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время матча.

Вегорст вышел на замену во втором тайме при счете 2:0 в пользу Аргентины и оформил дубль, поразив ворота соперника на 83-й и 11-й добавленной минутах второго тайма. Он перевел встречу в дополнительное время. Во время матча у форварда было несколько стычек с Месси. Сборная Аргентины оказалась сильнее в серии пенальти — 4:3.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине предрекли конец правления Зеленского
В Турции указали на притязания НАТО на Кавказ
США призвали избегать эскалации ядерных конфликтов
Москвичам показали проект нового вестибюля «Лианозово» МЦД-1
Пассажир напал на сотрудника авиакомпании и пропустил свой рейс в Шереметьево
Футболист сборной Нидерландов рассказал о конфликте с Месси
При взрыве газового баллона в российском гараже погиб человек
Американские войска вернулись в Сомали
Тысячи россиян остались без тепла из-за аварии
Бут раскрыл свое отношение к спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.