Назван новый клуб Марио Фернандеса

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес подписал контракт с «Интернасьоналом»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Фернандес перешел в клуб из ЦСКА на правах аренды. Соглашение с «Интернасьоналом», выступающем в Высшей лиге Бразилии, рассчитано до конца 2023 года.

11 декабря ЦСКА объявил, что защитник, приостановивший игровую карьеру в мае 2022 года, возвращается на поле и будет выступать в Бразилии. В команде отметили, что не стали возражать против желания игрока еще год провести на родине, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.